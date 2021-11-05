UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Berisha'dan

5 Kasım 2021 Cuma 15:31 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 15:31

UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile Fenerbahçe'nin oynadığı maçta fileleri havalandıran Mergim Berisha, haftanın golüne imza attı.

Belçika deplasmanında takımının 3. golüne vole ile imza atan Alman futbolcunun golü, UEFA tarafından Avrupa Ligi'nin haftanın en güzel golü seçildi.

FEGHOULI 4. SIRADA

Öte yandan UEFA haftanın golleri sıralamasında Berisha'yı, Benrahma ve Myrto Uzuni takip etti.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşılaşmasında ağları sarsan Sofiane Feghouli'nin golü ise 4. sırada yer aldı.