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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının ikinci haftasında yarın 24 karşılaşma oynanacak.

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UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları yarın oynanacak.
 
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
 
İkinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.
 
Trabzonspor ise C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımını saat 22.00'de konuk edecek.
 
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
 
17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan)
 
19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya)
 
19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)
 
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya)
 
19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan)
 
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
 
19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)
 
19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
 
19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya)
 
19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)
 
19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)
 
19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere)
 
22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
 
22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)
 
22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
 
22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
 
22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)
 
22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)
 
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)
 
22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)
 
22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)
 
22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)
 
22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)
 
22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

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