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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde 15 karşılaşma oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi oynanan 15 karşılaşma ile tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes ile 2-2 berabere kalırken, Trabzonspor ise Kızılyıldız'ı 2-1 yendi.

AA16 Eylül 2022 Cuma 00:16 - Güncelleme:
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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olduğu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 mağlup etti.

UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal-PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.

İkinci hafta maçları sonuçları şöyle:

Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya): 5-1

Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya): 6-0

Sheriff (Moldova)-Manchester United (İngiltere): 0-2

Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Olympiakos (Yunanistan)-Freiburg (Almanya): 0-3

Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa): 3-0

Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Monaco (Fransa)-Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre): 2-1

Rennes (Fransa)-Fenerbahçe: 2-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Real Betis (İspanya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-2

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Malmö (İsveç): 3-2

Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya): 1-0

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