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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Zorya Luhansk (Ukrayna)

20.00 Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)

21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Sheriff (Moldova)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

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