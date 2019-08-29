UEFA Avrupa Ligi’nde rakipler belli oluyor
Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ile katılacağımız UEFA Avrupa Ligi gruplarında kura çekimi gerçekleşiyor.
- STAR SPOR
Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’un mücadele ettiği Avrupa Ligi’nde grup kuraları bugün saat 14.00’te Monaco’da çekilecek.
Kura çekimine 1. torbadan katılacak olan Beşiktaş, lig üçüncüsü olarak doğrudan gruplara kaldı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olympiakos’a elendi ve yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam ederken, Trabzonspor da dün AEK’i saf dışı bırakarak grup vizesini aldı. Başakşehir ve Trabzonspor kura çekimine 4. torbadan katılacak. 1. torbada Sevilla, Arsenal, Roma, Manchester United, Lazio, 2. Torbada PSV, Möenchengladbach, 3. torbada Eintracht Frankfurt, St. Etienne gibi takımlar bulunuyor. Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek.
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