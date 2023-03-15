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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı! İşte maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın oynanacak.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı! İşte maç programı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, yarın 8 maçla tamamlanacak.

Turnuvadaki tek Türk takımı Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Sevilla'yı bu kez evinde ağırlayacak.

Turu geçerek çeyrek finale kalan takımların rakipleri, 17 Mart Cuma günü düzenlenecek kura töreninde belli olacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) (0-2)

20.45 Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) (0-1)

20.45 Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) (1-4)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-1)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) (3-3)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) (2-2)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) (0-2)

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