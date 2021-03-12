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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağındaki maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı.

AA12 Mart 2021 Cuma 01:09 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 01:09
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan 4 karşılaşma sona erdi.

Öne çıkan mücadelede, İngiltere temsilcisi Tottenham, konuk ettiği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını Harry Kane'in 25. ve 70. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere) : 1-3

Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0

Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0

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