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UEFA Avrupa Ligi´nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi grup müsabakalarının son haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir´in perşembe günü oynanacak maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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UEFA´dan yapılan açıklamaya göre; UEFA Avrupa Ligi J Grubu´nun kader maçında Başakşehir´in Alman ekibi Borussia Mönchengladbach´a konuk olacağı karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez´in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Borussia Park´ta oynanacak mücadele TSİ 23.00´te başlayacak.
 
WOLVES-BEŞİKTAŞ MAÇINA LETONYALI HAKEM
 
UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında Beşiktaş´ın İngiliz ekibi Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis´in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Molineux Stadyumu´nda yapılacak mücadele TSİ 23.00´te başlayacak.
 
BASEL-TRABZONSPOR MAÇINDA MAKEDON HAKEM GÖREV YAPACAK
 
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son hafta maçında Trabzonspor´un İsviçre´nin Basel takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada Makedon hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. Stavrev´in Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek. St. Jakob-Park´ta oynanacak karşılaşma TSİ 20.55´te oynanacak.
 

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