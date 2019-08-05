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UEFA AVrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi gerçekleşti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.

Trabzonspor, Sparta Prag'ı geçmesi halinde Universitatea Craiova - AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, Partizan'ı elemesi durumunda Molde - Aris eşleşmesinde tur atlayanla mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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