UEFA AVrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi gerçekleşti
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.
Trabzonspor, Sparta Prag'ı geçmesi halinde Universitatea Craiova - AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor, Partizan'ı elemesi durumunda Molde - Aris eşleşmesinde tur atlayanla mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
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