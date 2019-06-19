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UEFA Avrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi; Olimpia Ljubljana - Rigas eşleşmesinin galibi olacak.

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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda; Olimpia Ljubljana - Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

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