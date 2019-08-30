UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimizi tanıyalım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de kura heyecanı yaşandı. Grupların belirlendiği turnuvada temsilcilerimiz Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in de rakipleri netleşti. İşte rakiplerimiz...

C GRUBU: TRABZONSPOR-BASEL-KRASNODAR-GETAFE

Basel, 1893 yılında İsviçre'de kuruldu. Kulübün renkleri kırmızı-mavidir. Düzenli olarak Avrupa kupalarında boy gösteren kulüp, bu sezon 5. haftası oynanan ligde topladığı 12 puanla lider Young Boys'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Krasnodar, 2088 yılında kurulan diğer rakiplere göre yeni bir kulüp olma özelliği taşıyor. Maçlarını lüks yapısıyla tanınan Krasnodar Stadyumu'nda oynuyor.

İspanyol ekibi Getafe, 1983 yılında kuruldu. Renkleri mavi-beyaz olan kulüp başkent Madrid'in bir takımı. Maçlarını 17 bin 393 kapasiteli Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynayan Getafe La Liga'da geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamladı.

J GRUBU: BAŞAKŞEHİR-ROMA-MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBERGER

İtalya'nın önde gelen takımlarından olan Roma, Avrupa kupalarındaki tecrübesi ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Milli yıldız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği Roma, Kupa 2'nin favorilerinden.

1900 yılında kurulan Mönchengladbach, geride bıraktığımız sezonu ligde 5. sırada tamamladı. Tarihi başarılarla dolu olan Alman ekibi, özellikle 1970'li yıllarda adından sıça söz ettirdi. Mönchengladbach ayrıca Bundesliga tarihinde üst üste iki yıl şampiyon olan ilk takımdır.

Avusturya 1. Lig takımlarından Wolfsberger, 1930 yılında kuruldu. Maçlarını 7 bin 300 kapasiteli Lavanttal Arena'da oynayan kulüp, ligde geride bıraktığımız sezonu Salzburg ve LASK Linz'in ardından 3. sırada tamamladı.

K GRUBU: BEŞİKTAŞ-BRAGA-WOLVERHAMPTON-BRATİSLAVA

Portekiz'in Braga şehrinde 1921 yılında kuruldu. Renkleri kırmızı-beyaz olan takım Avrupa Ligi'nde 2011 yılında Porto ile final oynadı ve İrlanda'da oynanan karşılaşmada kupayı Porto müzesine götürdü. Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan Braga, 3. hafta sonunda ligde topladığı 4 puanla 6. sırada yer alıyor.

1877'de kurulan Wolverhampton, Wolves (kurtlar) lakabıyla biliyor. Renkleri turuncu-siyah olan İngiliz kulübü, 3. haftası oynanan Premier Lig'de üç maçta da berabere kalarak dikkatleri üzerine çekti.

Bratislava, Slovakya'nın önde gelen kulüplerindendir. Takım, 1968-69 sezonunda Kupa Galipleri şampiyonu olarak dikkat çekti. Kulüp 6. haftası oynanan ligde aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle lider konumda bulunuyor.