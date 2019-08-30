27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,824
  • 6,433
  • 284.665
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimizi tanıyalım

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Rakiplerle ilgili bilgiler ise şu şekilde...

  • Fotomaç
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de kura heyecanı yaşandı. Grupların belirlendiği turnuvada temsilcilerimiz Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in de rakipleri netleşti. İşte rakiplerimiz...
 
C GRUBU: TRABZONSPOR-BASEL-KRASNODAR-GETAFE
 
Basel, 1893 yılında İsviçre'de kuruldu. Kulübün renkleri kırmızı-mavidir. Düzenli olarak Avrupa kupalarında boy gösteren kulüp, bu sezon 5. haftası oynanan ligde topladığı 12 puanla lider Young Boys'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
 
Krasnodar, 2088 yılında kurulan diğer rakiplere göre yeni bir kulüp olma özelliği taşıyor. Maçlarını lüks yapısıyla tanınan Krasnodar Stadyumu'nda oynuyor.
 
İspanyol ekibi Getafe, 1983 yılında kuruldu. Renkleri mavi-beyaz olan kulüp başkent Madrid'in bir takımı. Maçlarını 17 bin 393 kapasiteli Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynayan Getafe La Liga'da geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamladı.
 
J GRUBU: BAŞAKŞEHİR-ROMA-MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBERGER
 
İtalya'nın önde gelen takımlarından olan Roma, Avrupa kupalarındaki tecrübesi ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Milli yıldız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği Roma, Kupa 2'nin favorilerinden.
 
1900 yılında kurulan Mönchengladbach, geride bıraktığımız sezonu ligde 5. sırada tamamladı. Tarihi başarılarla dolu olan Alman ekibi, özellikle 1970'li yıllarda adından sıça söz ettirdi. Mönchengladbach ayrıca Bundesliga tarihinde üst üste iki yıl şampiyon olan ilk takımdır.
 
Avusturya 1. Lig takımlarından Wolfsberger, 1930 yılında kuruldu. Maçlarını 7 bin 300 kapasiteli Lavanttal Arena'da oynayan kulüp, ligde geride bıraktığımız sezonu Salzburg ve LASK Linz'in ardından 3. sırada tamamladı.
 
K GRUBU: BEŞİKTAŞ-BRAGA-WOLVERHAMPTON-BRATİSLAVA
 
Portekiz'in Braga şehrinde 1921 yılında kuruldu. Renkleri kırmızı-beyaz olan takım Avrupa Ligi'nde 2011 yılında Porto ile final oynadı ve İrlanda'da oynanan karşılaşmada kupayı Porto müzesine götürdü. Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapamayan Braga, 3. hafta sonunda ligde topladığı 4 puanla 6. sırada yer alıyor.
 
1877'de kurulan Wolverhampton, Wolves (kurtlar) lakabıyla biliyor. Renkleri turuncu-siyah olan İngiliz kulübü, 3. haftası oynanan Premier Lig'de üç maçta da berabere kalarak dikkatleri üzerine çekti.
 
Bratislava, Slovakya'nın önde gelen kulüplerindendir. Takım, 1968-69 sezonunda Kupa Galipleri şampiyonu olarak dikkat çekti. Kulüp 6. haftası oynanan ligde aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle lider konumda bulunuyor.

Helikopterler havalandı! Sınırda hareketlilik yeniden başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli: Bekamızı mutlaka koruyacağız

Bahçeli: Bekamızı mutlaka koruyacağız

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Gece oturup çay içtiler, sabah ölüm haberine yıkıldılar

Gece oturup çay içtiler, sabah ölüm haberine yıkıldılar

Anne ve babası Emine Bulut'un tek hayalini anlattı

Anne ve babası Emine Bulut'un tek hayalini anlattı

'Türkiye’nin stratejik olarak temel hedefi TF-X yapmaktır'

'Türkiye’nin stratejik olarak temel hedefi TF-X yapmaktır'

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

Bakan Akar: Bizzat görmek istiyoruz

Bakan Akar: Bizzat görmek istiyoruz
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den ´´Büyük Taarruz´´ özel videosu

MSB´den ´´Büyük Taarruz´´ özel videosu

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

Anadolu'da bulundu! İnsan eliyle yapılan ilk...

Anadolu'da bulundu! İnsan eliyle yapılan ilk...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA