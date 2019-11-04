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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

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Türkiye´yi Avrupa´da temsil eden Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir´in hafta içinde oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA´dan yapılan açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi A Grubu 4´üncü maçında 6 Ekim Çarşamba günü saat 23.00´te Santiago Bernabeu´da oynanacak olan Real Madrid - Galatasaray mücadelesini Almanya Futbol Federasyonu´ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer´in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller üstlenecek.

Avrupa Ligi´nin 4'üncü haftasında, C Grubu´nda 4 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55´te oynanacak Krasnodar - Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien´in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Avrupa Ligi K Grubu´nda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00´te başlayacak Braga - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonu´ndan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi J Grubu´nda Medipol Başakşehir´in deplasmanda Wolfsberger´e 7 Kasım Perşembe günü konuk olacağı ve saat 23.00´te başlayacak maçı ise İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer´in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

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