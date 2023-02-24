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Spor

UEFA Başakşehir kiminle eşleşti? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu?

UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi için kura çekimi gerçekleştiriliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ilk etapta çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Peki, temsilcimiz Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu? Başakşehir kimle eşleşti? İşte detaylar...

24 Şubat 2023 Cuma 15:26 - Güncelleme:
UEFA Başakşehir kiminle eşleşti? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu?
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Başakşehir'in rakibi kim, hangi takım oldu? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Avrupa Ligi'nde oynanacak play-offlar sonrası Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla olurken, gözler Başakşehir'in rakibine çevrildi. Peki, Başakşehir kiminle eşleşti, rakibi hangi takım oldu? İşte Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi

UEFA Avrupa Ligi'de son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan biri olan Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu.

Sarı Lacivertli takım son 16 turunda ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Peki UEFA Başakşehir kiminle eşleşti? İşte Başahşehir'nin eşleştiği takım

UEFA BAŞAKŞEHİR KİMİNLE EŞLEŞTİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesi Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla,

Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakibi Belçika temsilcisi Gent,

Demir Grup Sivasspor'un rakibi ise ACF Fiorentina oldu.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans turu maçlarında ilk maç 9 Mart'ta, rövanşı ise 16 Mart'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

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