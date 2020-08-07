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Spor

UEFA Başakşehir'le 4 senelik yeni bir anlaşma imzaladı

UEFA Medipol Başakşehir'in kâr-zarar başabaş şartına uymadığını belirterek Turuncu Lacivertliler'le 4 senelik yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

07 Ağustos 2020 Cuma 19:41 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 19:46
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UEFA Medipol Başakşehir'in kâr-zarar başabaş şartına uymadığını belirterek yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Başakşehir de resmi bir açıklama yayınladı. 

BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI

"UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kulübü), Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2019/20 inceleme döneminde Finansal Fair Play kurallarını kısmen yerine getirdiği için bir inceleme başlatmış ve 13.07.2020 tarihinde yapılan anlaşma ile inceleme tamamlanmıştır.

UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup

UEFA gelirlerinden 300.000 EUR kesilmesine uygunluk vermiştir.

Ayrıca, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında uygulanmak üzere; transfer kar/zarar hesabında, finansman giderlerinde ve personel giderlerinde tavan uygulamasında anlaşılmış olup aynı sezonlarda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncuların transfer bedellerinin transfer gelirleri ile karşılanması ve UEFA listelerine yazılacak oyuncu sayılarında sınırlamalar getirilmesi konularında UEFA ile mutabakat sağlanmıştır."

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