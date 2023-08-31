UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fransız medyası 'L'Equipe'a verdiği röportajda futbolun mevcut durumunu, Suudi Arabistan'ın durumunu ve ve gelecek sezon başlayacak yeni Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.

"BU BENİM SORUNUM DEĞİL"

Ceferin, Suudi Arabistan'daki futbol projesiyle ilgili olarak "Bunu yapmanın doğru yolu değil, oyuncu ve antrenör yetiştirmeye çalışmaları gerekiyor ama bu benim sorunum değil" dedi.

Suudi Arabistan'a giden oyuncuların kariyer sonlarına ulaşan oyuncular olduklarını da söyleyen Ceferin, "Bildiğim kadarıyla Mbappé ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyorlar. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında oyuncuların son kulüplerinin neresi olduğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"SUUDİLER AVRUPA'DA OYNAYAMAZ"

Son haftalarda Suudi Arabistan kulüplerinin gelecek sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğine dair birçok söylenti dolaşıyordu. Aleksander Ceferin bu bilgiyi yalanladı ve ifadeleri kullandı:

"Bir medya kuruluşu bize sormadan bu konuyu anlattı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne yalnızca Avrupa kulüpleri katılabilir."

Ceferin, ABD'de Şampiyonlar Ligi finali seçeneğiyle karşı karşıya kaldığında da aynı cevabı verdiğini söyledi.

"DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"

UEFA Başkanı Ceferin'e kadınlar Dünya Kupası finali sonrasında Luis Rubiales'in karıştığı skandal hakkında da konuşan Ceferin, "Ben bir avukatım ve FIFA'nın başkan yardımcılarından biriyim. Onun davası, FIFA'nın disiplin kurulunun elinde. Yapabileceğim herhangi bir yorum baskı gibi gelebilir. Sadece böyle bir olayın İspanyol takımının zaferini gölgede bırakmasından üzüntü duyduğumu söylemeliyim. Bir şeyleri değiştirmeliyiz. Bugün Laura McAllister ile görüştüm. Daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Aleksander Ceferin, Luis Rubiales'i de şu sözlerle kınayarak sözlerini noktaladı:

"Yaptığı elbette uygunsuzdu. Bunu hepimiz biliyoruz. Umarım o da uygunsuz olduğunu biliyordur. Şimdilik bu kadar yeter çünkü disiplin kurulu karar verecek. UEFA Başkan yardımcılığından da uzaklaştırıldı. Her yerde tüm görevlerinden uzaklaştırıldı."