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Spor

UEFA Başkanı Ceferin, yeniden aday olmayacağını açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2027 yılında yeniden aday olmayacağını açıkladı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
UEFA Başkanı Ceferin, yeniden aday olmayacağını açıkladı
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Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen UEFA İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Ceferin, "6 ay önce aday olmamaya karar verdim. Her kurumun taze kana ihtiyacı var ama asıl nedeni 7 yıldır ailemden uzağım. Kararımı daha önce duyurmadım, bazı insanların gerçek yüzünü görmek istedim ve gördüm." ifadelerini kullandı.

Ceferin, aday olmama kararını, kendisine 2031'e kadar Avrupa futbolunu yönetme izni verecek UEFA'daki kural değişikliğinin ardından açıkladı.

UEFA başkanlarına en fazla üç dönem görev yapma izin veren kural, 56 yaşındaki Ceferin'in 2016 yılında istifa eden Michel Platini'nin yerine geçtiği ilk dönemin tam bir görev dönemi olamayacağı şeklinde değiştirildi.

Toplantıda kural değişikliğine karşı çıkan tek ülke federasyonu İngiltere oldu.

  • UEFA
  • başkanlık adayı
  • Aleksander Ceferin

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