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UEFA Başkanı Ceferin'den Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'a teşekkür mektubu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'a teşekkür mektubu gönderdi.

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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı  kulübün başkanı Kulluk, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen  Aleksander Ceferin'i tebrik etti.

2023'e kadar görev yapacak Ceferin'e ikinci dönem için başarı  dileğinde bulunan Kulluk'a Ceferin, teşekkür mektubuyla karşılık verdi.

Ceferin mektubunda, Kulluk'a iyi dileklerinden dolayı teşekkür  ederken, futbol ailesinin bütün paydaşlarının yardımıyla bu güzel oyunun  korunacağına ve geliştirileceğine olan inancını vurguladı.

Aleksander Ceferin, mektubunda kulübe başarı dileğinde bulundu.

(AA)

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