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  • UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi kararına tepki: Futbol satılık değildir
Spor

UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi kararına tepki: Futbol satılık değildir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi için aldığı karara tepki gösterdi. Ceferin, 'Futbol satılık değildir. Avrupa Adalet Divanı, umarım ne yaptığını biliyordur ama bundan tam olarak emin değilim.' sözlerini sarf etti.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi kararına tepki: Futbol satılık değildir
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.

Basın toplantısı düzenleyen Caferin, "Futbol satılık değildir. Avrupa Adalet Divanı, umarım ne yaptığını biliyordur ama bundan tam olarak emin değilim. Onları durdurmak gibi bir niyetimiz yok. İstediklerini yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih ve Manchester United kulüpleri de konuya ilişkin açıklamada bulunarak, UEFA organizasyonlarına bağlı olduklarını ve Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını belirtti.

"A22 Sporlar Yönetimi" adlı şirketin desteklediği Avrupa Süper Ligi projesinde, erkeklerde 64, kadınlarda 32 futbol kulübünün yer aldığı yeni bir lig kurulması planlanıyor.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Süper Ligi'nin kurulması sürecinde UEFA ve FIFA'nın, karşı rekabet yasası ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine, bugün hükmetmişti. Real Madrid ve Barcelona kulüpleri, kararı olumlu karşılarken, diğer taraflar ise karara tepki göstermişti.

UEFA, "Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararı, Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması veya doğrulanması anlamına gelmemektedir. Alınan karar, aslında UEFA'nın ön yetkilendirme çerçevesinde, önceden var olan ve zaten kabul edilmiş teknik bir eksiğin altını çizmektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), kararın, "Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını desteklediği anlamını taşımadığını" belirtmişti. FIFA ise söz konusu kararı analiz ettikten sonra detaylı açıklama yapacağını duyurmuştu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımı, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarma, uluslararası maçlara oyuncu göndermesine izin vermeme gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.

  • aleksander ceferin
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