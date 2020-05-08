UEFA Başkanı Ceferi'nden liglerin başlaması hakkında açıklama

08 Mayıs 2020 Cuma 23:53 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 23:53

Futbolun mümkün olduğu en kısa zamanda geri dönmesini istediklerini söyleyen Aleksander Ceferin, bu konuda kararı hükümetlerin vereceğini ve devlet onayı gerektiğini belirtti. UEFA Başkanı Ceferin'in açıklamaları şu şekilde:

"YAKINDA GÜZEL FUTBOLUMUZ YENİDEN BAŞLAYACAK"

İnsanlık koronavirüsü yenecek. Dünyamızın ne kadar hassas ve savunmasız olduğunu gördük. Yakında eski güzel futbolumuz yeniden başlayacak. Futbolu mümkün olan en kısa sürede yeniden sahaya sürede görmek istiyoruz. Ancak her şeyden önce bu durum devlet yetkililerin kararlarına bağlıdır. Gerekli sağlıklı koşullar sağlandığında, seyircisiz ortamda maçlar yakında geri dönebilir. Ancak kararı verecek olan devlet yetkilileri.

CEFERIN'DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin mutlaka başlaması gerektiğini daha önce dile getiren Ceferin, "Almanya'daki makamların Bundesliga'nın yeniden başlayacağını kabul etmesi ve bu yönde bir karar alması müthiş bir haber" dedi. Ceferin, "Bu, koronavirüs döneminde insanları olumlu etkileyebilmek için büyük bir adım. Futbol yetkilileri ve politikacılar arasında yapıcı bir diyalog ve dikkatli bir planlama var.







