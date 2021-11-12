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Spor

UEFA, Devler Ligi'nde tüm zamanların en iyileri listesinde iki Türk takımı yer aldı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en iyi 50 takımını açıkladı. Listede iki Türk takımı yer alırken, Galatasaray 25, Fenerbahçe de 50. sıraya adını yazdırdı.

12 Kasım 2021 Cuma 08:48 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 08:48
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UEFA'nın resmi internet sitesinde Şampiyonlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en başarılı 50 takımı sıralandı. Listede sadece 2 Türk takımı yer aldı.

Galatasaray 25. sırada yer bulurken, Fenerbahçe'de 50. sıradan listeye dahil oldu. Daha önce dev turnuvada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Bursaspor listede bulunmadı. Galatasaray 157 puan, Fenerbahçe de 84 puanla öne çıktı.

REAL MADRID ZİRVEDE

Bu listede Şampiyonlar Ligi'nin yanında Şampiyon Kulüpler Kupası performansı da göz önünde tutuldu. Listede ilk sırada İspanya'dan Real Madrid'in olması gözlerden kaçmadı. Şampiyonlar Ligi'nde 13 kez şampiyon olan ve 621 puana sahip eflatun-beyazlıları, 6 şampiyonluğu olan 509 puanlı Bayern Münih ikinci sıradan takip etti.

5 şampiyonluğu olan Barcelona 464 puanla 3. sıraya adını yazdırdı. 4. sırada ise Manchester United 385 puanla yer aldı. 2 şampiyonluğu olmasına karşın 371 puanda olan Juventus ilk 5'e girmeyi başardı. 7 şampiyonluk Milan, 315 puanla 6. ve 6 şampiyonluk Liverpool 311 puanla 7. sırada kaldı.

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