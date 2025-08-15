İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

UEFA duyurdu: İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler!

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi play-off turlarında görev alacak hakemler açıklandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un kritik maçlarında düdüğü farklı ülkelerden hakemler çalacak. İşte o isimler...

HABER MERKEZİ15 Ağustos 2025 Cuma 14:02 - Güncelleme:
UEFA duyurdu: İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler!
UEFA, Avrupa ve Konferans Ligi play-off'larında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Başakşehir, Beşiktaş ve Samsunspor'un maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. 21 Ağustos Perşembe günü La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk maçı Norveçli Sigurd Kringstad yönetecek. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen üstlenecek, dördüncü hakem ise Daniel Higraff olacak. Rövanş mücadelesi 28 Ağustos'ta Tüpraş Stadı'nda Danimarkalı Jakob Kehlet'in yönetiminde gerçekleşecek; yardımcı hakemler Lars Hummelgaard ve Martin Markus, dördüncü hakem ise Aydın Uslu olacak.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rumen ekibi Universitatea Craiova'yı konuk edecek. 21 Ağustos'taki ilk karşılaşmada Arnavutluk'tan Juxhin Xhaja düdük çalacak. Yardımcı hakemleri Arber Zalla ve Rejdi Avdo olurken, dördüncü hakem Olsid Ferataj olacak. Rövanş maçını 28 Ağustos'ta Alman hakem Daniel Schlager yönetecek; yardımcılıkları Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch, dördüncü hakem ise Tobias Reichel olacak.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. 21 Ağustos'ta Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ilk müsabakada İspanyol Juan Martinez Munuera görev yapacak, Diego Barbero ve Miguel Martinez yardımcı hakem olarak sahada olacak; dördüncü hakem Mateo Busquets Ferrer olacak. Rövanş mücadelesi 28 Ağustos'ta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Bosna Hersek'ten Irfan Peljto'nun yönetiminde oynanacak; yardımcı hakemler Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo, dördüncü hakem ise Milos Gigovic olacak.

