UEFA'nın internet sitesi üzerinden 2028 ve 2029 yıllarındaki Avrupa kupalarının finallerine ev sahipliği yapmak için başvuru yapılan stadyumlar duyuruldu.

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 15 ülkeden başvuru alındığı belirtildi. Son tekliflerin 10 Haziran 2026'da kadar yapılmasının gerektiği ifade edildi.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2029 için toplam 2 finale ev sahipliği başvurusu yaptı.

Buna göre TFF'nin başvuru yaptığı organizasyonlar şöyle:

2028: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park

2029: UEFA Avrupa Ligi | Ankara 19 Mayıs Stadı