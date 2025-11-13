İSTANBUL 17°C / 8°C
Spor

UEFA, EURO 2028 açılış ve final maçlarının statlarını açıkladı

UEFA, EURO 2028'in açılış ve final maçlarının oynanacağı statları açıkladı. Açılış karşılaşması Galler'in başkenti Cardiff'te, final maçı ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.

13 Kasım 2025 Perşembe 00:15
UEFA, EURO 2028 açılış ve final maçlarının statlarını açıkladı
UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2028) açılış karşılaşmasının Galler'in başkenti Cardiff, final maçının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağını açıkladı.

UEFA'nın açıklamasında, 9 Haziran 2028'deki EURO 2028 açılış maçına Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Yarı finallerin 4-5 Temmuz 2028, final karşılaşmasının ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Ayrıca EURO 2028 elemeleri kurasının 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekileceği ifade edildi.

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona, 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

