Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı Lacivertli takım son 16 turunda ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak. Peki UEFA Fenerbahçe kiminle eşleşti? UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi

UEFA FENERBAHÇE KİMİNLE EŞLEŞTİ?



UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesi Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi olan Sevilla, bu sezon La Liga'da 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi ile ilk maçı 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Diğer eşleşmeleri ise şöyle:

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Juventus - Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

Sporting Lizbon - Arsenal

Manchester United - Real Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord