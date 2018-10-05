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UEFA Galatasaray'ı yeniden incelemeye alma kararı verdi

UEFA’nın Yargı Birimi, Galatasaray’ın Finansal Fair Play konusundaki anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verdi. Yapılan resmi açıklamada, Finansal Kontrol Kurulu’na gerekli yazı iletildi.

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Galatasaray, UEFA Finansal Fair Play konusunda yeni bir döneme daha başlıyor. UEFA'nın resmi sitesinden bugün yapılan açıklamada, UEFA yargı birimi tarafından sarı-kırmızılılarla yapılan anlaşmanın yeniden incelenmesi istendi.

UEFA'nın Finansal Kontrol Kurulu'na gönderilen yazıda, Galatasaray ile gerçekleştiren başa baş anlaşmasının incelendiği ve yeniden gözden geçirilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Yeniden gözden geçilerek bu anlaşma süresince ise 13 Haziran 2018 tarihinde yapılan anlaşmanın şartları devam edecek.

Yeniden inceleme süresi UEFA Finansal Kontrol Kurulu tarafından tamamnlanınca yeni bir karar verilecek.

(Skorer)

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