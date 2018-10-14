UEFA, Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıl men edilmesini istedi

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.

YÖNETİCİLER PANİK HALİNDE

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Cimbom, istenmeyen bir sonuçlar karşılaşmamak için yarın CAS'a başvuru yapacak.

SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDELER

Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. Galatasaray Yönetimi bir çıkış yolu bulmak adına avukatlarıyla sürekli görüşme halinde..

(Fotomac)