UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 1-0 mağlup oldu

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı, ilk maçına Lokomotiv Moskova U19 ile oynadı. Esenyurt Stadyumu'nda oynanan maçı Lokomotiv Moskova 1-0'lık skorla kazandı.

Rus ekibine galibiyeti getiren tek gol, 76. dakikada Timur Suleimanov'dan geldi. Rakibine göre topla daha çok oynayan ve daha çok pozisyona giren Galatasaray, aradığı golü bulamadı ve ilk maçından mağlubiyet ile ayrıldı.

İLK KEZ 5 DEĞİŞİKLİK KULLANILDI

Öte yandan UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon ilk kez 5 oyuncu değiştirme hakkı tanınırken Galatasaray, maçta 5 değişiklik hakkını da kullandı.

Grupta oynanan diğer maçta Porto U19, Schalke U19'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ilk haftayı lider tamamladı.

Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci maçında 3 Ekim tarihinde Portekiz'de Porto ile oynayacak.

(Sporx)