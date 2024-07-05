UEFA, Jude Bellingham'ın cezasını açıkladı

EURO 2024'te çeyrek final maçları bugün başlayacak.

Bu karşılaşmalar öncesinde UEFA, Jude Bellingham hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili kararını açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bellingham'a 30 bin euro para ve ertelemeli 1 maç men cezası verildiği belirtildi.

Bellingham'ın men cezasının 1 yıl içinde tekrarlanması halinde geçerli olacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın Slovakya ile oynadığı son 16 turu maçında Jude Bellingham, takımının beraberlik golünü kaydetti.

Bellingham'ın golün ardından Slovakya yedek kulübesine yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı