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Spor

UEFA, Jude Bellingham'ın cezasını açıkladı

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Jude Bellingham'ın Slovakya maçında golün ardından yaptığı hareket nedeniyle 30 bin euro para ve ertelemeli 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.

5 Temmuz 2024 Cuma 14:28 - Güncelleme:
UEFA, Jude Bellingham'ın cezasını açıkladı
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EURO 2024'te çeyrek final maçları bugün başlayacak.

Bu karşılaşmalar öncesinde UEFA, Jude Bellingham hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili kararını açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bellingham'a 30 bin euro para ve ertelemeli 1 maç men cezası verildiği belirtildi.

Bellingham'ın men cezasının 1 yıl içinde tekrarlanması halinde geçerli olacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın Slovakya ile oynadığı son 16 turu maçında Jude Bellingham, takımının beraberlik golünü kaydetti.

Bellingham'ın golün ardından Slovakya yedek kulübesine yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı

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