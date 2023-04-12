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Spor

UEFA Konferans Ligi heyecanı yarın başlıyor

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak 4 maç ile tamamlanacak.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi heyecanı yarın başlıyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Çeyrek final aşamasının rövanş maşları ise 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

19.45 KAA Gent - West Ham United

22.00 Anderlecht - AZ Alkmaar

22.00 Basel - Nice

22.00 Lech Poznan - Fiorentina

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