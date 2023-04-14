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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk tur maçları sonuçlandı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final müsabakalarında ilk maçlar oynandı. İşte sonuçlar.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 09:11 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk tur maçları sonuçlandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında Anderlecht, AZ Alkmaar'ı 2-0, Fiorentina, Lech Poznan'ı 4-1'le geçerek tur kapısını aralarken, Basel ile Nice 2-2, Gent ise West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçları bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Turun ilk karşılaşmasında Gent ile West Ham karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 45+3. dakikada Daniel Ings'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, Belçika temsilcisi 57. dakikada Hugo Cuypers'le eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Gecenin diğer maçında Anderlecht, evinde AZ Alkmaar ile karşılaştı. Belçika ekibi, 22. dakikada Murillo, 70. dakikada Ashimeru'nun attığı gollerle maçı 2-0 kazanan taraf oldu. Fiorentina, deplasmanda Lench Poznan'ı 4-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin gollerini 4. dakikada Arthur, 41 dakikada Gonzalez, 58'de Bonaventura ve 63. dakikada Jaonathan Ikone kaydederken, ev sahibinin tek sayısı 20. dakikada Velde'den geldi. Basel ise Nice ile 2-2 berabere kaldı. İsviçre ekibinde 26 ve 71. dakikada Amdouni, Fransız temsilcisinde de 38 ve 45+1. dakikalarda ise Teremas Moffi'nin golleriyle karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

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