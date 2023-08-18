UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna katılacak takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna katılacak takımlar belli oldu.

Beşiktaş, 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında konuk ettiği Neftçi'yi 57. dakikada Aboubakar ve 71. dakikada Muleka'nın golleriyle 2-1 yenerek tur atladı. Azerbaycan temsilcisinin tek golünü, 36. dakikada Makhmudov kaydetti.

İlk maçta 1-0 yenildiği Aris'i (Yunanistan) rövanşta 2-1 mağlup ederek mücadeleyi penaltılara taşıyan ve bu bölümde rakibine 6-5 üstünlük kuran Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, play-off turunda siyah-beyazlı takımla eşleşti.

İlk ayağı evinde 3-1 kazanan Fenerbahçe ise bu kez deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Maribor'u 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 77. dakikada Szymanski ve 79. dakikada Tadic'in ağları sarsmasıyla 3-0 yenerek play-off turuna kaldı.

İlk karşılaşmada Riga'yı (Letonya) 2-0'la geçen Twente, rakibini deplasmanda da 3-0 mağlup ederek üst turda Fenerbahçe ile eşleşti. Hollanda ekibinin gollerini, 57. dakikada Rots, 90. dakikada Besselink, 90+2. dakikada Naci Ünüvar kaydetti.

Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 kazandığı mücadelenin rövanşında, konuk olduğu Osijek'e 3-2 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. Hırvatistan ekibinde Nejasmic, Caktas ve Grzan; Türk temsilcisinde Yusuf Sarı ile Yusuf Erdoğan fileleri havalandırdı.

Akdeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a (Yunanistan) elenen Belçika'nın Genk takımıyla bu turnuvanın play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Gent, Club Brugge (Belçika), Bodo/Glimt, Brann (Norveç), Nordsjaelland, Midtjylland (Danimarka), Ballkani (Kosova), Sepsi (Romanya), Ferencvaros (Macaristan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Legia (Polonya), Levski (Bulgaristan), Viktoria Plzen (Çekya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), PAOK (Yunanistan), Partizani (Arnavutluk), Struga (Kuzey Makedonya), Celje (Slovenya), Spartak Trnava (Slovakya), Rijeka (Hırvatistan), AZ Alkmaar (Hollanda), Hibernian, Hearts (İskoçya), Rapid Wien (Avusturya), Tobol (Kazakistan) ve Partizan (Sırbistan), tur atlayan diğer takımlar oldu.