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Spor

UEFA kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutluyor

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 15 Haziran 1954 tarihinde faaliyetlerine başlayan UEFA, İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
UEFA kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutluyor
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Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

25 üyenin hazır bulunduğu kuruluş toplantısıyla 15 Haziran 1954 tarihinde faaliyetlerine başlayan UEFA, Paris ve Bern'in ardından son olarak İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

UEFA'nın kültürel ve siyasi olarak Avrupa'nın bir parçası kabul edildiği için birliğe alınan Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Rusya, İsrail ve Kazakistan gibi ülkelerle birlikte toplam 55 üyesi bulunuyor.

KULÜP VE MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE REKABET

Futbolun çatı kuruluşlarından UEFA, kulüp ve milli takım düzeyindeki çok sayıda organizasyonuyla Avrupa futbolunda rekabet ve heyecanı ayakta tutuyor.

Milli takım seviyesinde erkek ve kadınlarda Avrupa Şampiyonası'nı organize eden UEFA, Eylül 2018'den bu yana da Uluslar Ligi'ni düzenlemeye başladı. UEFA'nın futsalın yanı sıra 21, 19 ve 17 yaş altı gruplarında şampiyonaları bulunuyor.

Kulüp düzeyinde ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olmaya devam ediyor. Avrupa Ligi ve 2 yıl önce düzenlenmeye başlanan Avrupa Konferans Ligi'nden başka Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Gençlik Ligi, Futsal Şampiyonlar Ligi kulüplerin her yıl mücadele ettikleri diğer UEFA turnuvaları.

EN BAŞARILILAR İSPANYA VE REAL MADRİD

Milli takım ve kulüp düzeyinde UEFA organizasyonlarında en başarılı ülke İspanya, takım ise aynı ülkeden Real Madrid oldu.

İspanya'nın erkek, kadın ve alt yaş milli takımları, 3'ü Avrupa Şampiyonası olmak üzere toplam 52 şampiyonlukla listenin başında yer alıyor.

İspanya'yı 38 kupayla Almanya, 21 şampiyonlukla da Fransa takip ediyor.

Takımlar bazında ise artık düzenlenmeyen (Kupa Galipleri, Intertoto ve Kıtalararası) turnuvalarla birlikte toplam 25 kupayı müzesine götüren Real Madrid, en başarılı kulüp olarak dikkati çekiyor. Madrid temsilcisinin Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 15 zaferi bulunuyor.

İtalya temsilcisi Milan 17 kupayla ikinci, Barcelona 14 kupayla üçüncü sırada yer buldu.

EN UZUN BAŞKANLIK YAPAN JOHANSSON

1990-2007 tarihleri arasında başkanlık koltuğunda oturan İsveçli spor adamı Lennart Johansson, UEFA'ya en uzun süre liderlik eden isim olarak tarihe geçti.

22 Haziran 1954'ten itibaren Ebbe Schwartz (Danimarka), Gustav Wiederkehr (İsviçre), Artemio Franchi (İtalya), Jacques Georges (Fransa), Lennart Johansson (İsveç) ve Michel Platini'nin (Fransa) başkanlık yaptığı UEFA'yı 2016 yılından bu yana Sloven Aleksander Ceferin yönetiyor.

YOLSUZLUK İDDİALARI PLATİNİ'Yİ KOLTUĞUNDAN ETTİ

Avrupa futbolunun efsane isimlerinden Fransız Michel Platini'nin 8 yıl 255 gün süren UEFA başkanlığı serüveni, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle kötü bitti.

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'in Platini'ye 2 milyon İsviçre frangı verdiği gerekçesiyle FIFA, iki futbol adamını da 8 yıl futboldan men cezasına çarptırdı. FIFA Tahkim Kurulu, görevi askıya alınan Platini'nin 8 yıllık cezasını 6'ya indirirken, Fransız futbol adamı bu cezayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı.

CAS tarafından men cezası 6 yıldan 4'e düşürülen Platini, istifa etti ve 14 Eylül 2016'da seçime gidildi.

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