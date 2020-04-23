UEFA ligler hakkındaki kararını açıkladı!

23 Nisan 2020 Perşembe 18:16 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 18:16

UEFA, 55 üyenin federasyon yöneticileriyle yaptığı video konferans sonrası liglerin en geç haziran ayında başlatılmasını ve 3 Ağustos tarihine kadar bitirilmesini istedi.

LİGLERİ HAZİRAN AYINDA BAŞLATAMIYORSANIZ PLAY-OFF

UEFA ayrıca haziran ayında liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs tarihinde açıklaması şartıyla play-off oynatmasını talep etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“İdeal koşulların oluşması halinde en doğru senaryo, şu anda askıya alınan yerel müsabakaların tamamlanması ve kulüplerin, UEFA turnuvalarına sağlıklı koşullarda katılmalarını sağlamaktır.

Liglerin tamamlanamaması halinde UEFA turnuvalarına katılma prosedürleri nesnel ve şeffaf olmalıdır. Federasyonlar ve ligler, sıralamaları ve koşulları göz önünde bulundurarak nihai kararı alma yetisine sahip olmalıdır."

LİGLERİNİ TAMAMLAYAMAYAN ÜLKELERDE AVRUPA KUPALARINA HANGİ TAKIMLAR GİDECEK?

UEFA, sezonu hiçbir türlü oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden liglerin Avrupa kupaları bileti alacak takımlarının 'sportif başarı' kıstasıyla belirleneceği vurguladı.

Ayrıca liglerini tamamlayamayacağını belirten ülkelerde, Avrupa katılımı için son kararı yerel federasyonların vereceği ve kararın şu 4 sorunun yanıtına göre onaylanacağı belirtildi:

-Karar adil mi?

-Karar şeffaf mı?

-Karar tarafsız mı?

-Lig, tamamlayamama şartlarına uygun mu?