UEFA muhabirleri açıkladı! Yusuf Yazıcı o 50 genç futbolcunun arasında yer aldı
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, UEFA'nın sezona damga vurması beklenen 50 oyuncu listesinde yer aldı.
UEFA muhabirleri, Avrupa’da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıklarken listede Yusuf Yazıcı da yer aldı. Listede Süper Lig’den yalnızca Bordo- Mavililer’in yıldızı Yusuf Yazıcı yer aldı.
Avrupa devlerini peşine takan ve son dönemde performansını bir hayli artıran 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asiste imza attı.
(Fanatik)
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