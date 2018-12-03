UEFA muhabirleri açıkladı! Yusuf Yazıcı o 50 genç futbolcunun arasında yer aldı

UEFA muhabirleri, Avrupa’da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıklarken listede Yusuf Yazıcı da yer aldı. Listede Süper Lig’den yalnızca Bordo- Mavililer’in yıldızı Yusuf Yazıcı yer aldı.

Avrupa devlerini peşine takan ve son dönemde performansını bir hayli artıran 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asiste imza attı.

(Fanatik)