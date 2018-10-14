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UEFA, PSG hakkında inceleme kararı alırken Galatasaray'ı da işin içine kattı

Galatasaray, Paris Saint-Germain'e ceza vermek isteyen UEFA'nın kendilerini de inceleme sürecine dahil ettiği görüşünde. Daha önce TFF için çalışan Avukat Kapulluoğlu'na güvenen Galatasaray yönetimi, UEFA ile yapılan anlaşmanın bozulmayacağına inanıyor.

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UEFA, G.Saray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi.

Bu karara itiraz eden Galatasaray yarın CAS'a başvuracak ve Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı kulübü CAS sürecinde yeni anlaştığı avukat Kemal Kapulluoğlu'nun temsil edeceği öğrenildi.

ANLAŞMA NEDENİYLE FORVET ALMADIK

Daha önce TFF için çalışmış olan Kapulluoğlu'na güvenen Galatasaray cephesi, "UEFA transfere sınırsız para harcayan PSG'ye yaptırımda bulunmak istiyor.

PSG'yi tekrar inceleme karar verdiler ve bizi de PSG yüzünden tekrar inceleme sürecine dahil ettiler. Yazın 4 yıllık anlaşma imzaladık. Transferde bu anlaşmaya uymak için forvet almadık. Anlaşma bozulmayacak'' görüşünü paylaştı.

FRANSIZLAR BİR ŞOK DA ŞİKE İDDİASI İLE YAŞADI

UEFA kıskacındaki Fransız temsilcisi PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sırp rakibi Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği karşılaşmayla ilgili şike soruşturması başlatıldı.

Paris'te 3 Ekim'de oynanan maç öncesinde Kızılyıldız'da görevli bir yöneticinin, karşılaşmayı 5 farkla kaybedecekleri yönünde 5 milyon Euro'luk bahis oynadığı iddiası üzerine UEFA yetkilileri harekete geçti.

PSG ve Kızılyıldız yetkilileri ise hiçbir zaman böyle bir olayın içinde yer almadıklarını dile getirdiler.

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