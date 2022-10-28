UEFA resmi hesabından, Sivasspor paylaşımı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında CFR Cluj'u sahasında 3-0 yenen DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye'nin ardından UEFA'nın da gündemine oturdu. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından, CFR Cluj maçından 3-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare'nin gol sevinci fotoğrafı paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor gruplarda ilk iki sırayı teyit etti. Önümüzdeki hafta grubu kazanacaklar mı?"

AVRUPA'DA Kİ 3. GALİBİYET

CFR Cluj müsabakasını 3-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Romanya ekibi CFR Cluj'u ağırladı. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon Avrupa arenasında üçüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada evinde Ballkani'ye 4-3 mağlup olurken, dördüncü haftada da konuk olduğu Ballkani müsabakasını 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.