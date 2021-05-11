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Spor

''UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'den Portekiz'e aldı''

UEFA'nın İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Portekiz'in başkenti Lizbon'a verdiği ve 24 saat içinde resmi açıklamanın beklendiği iddia edildi.

11 Mayıs 2021 Salı 20:17 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 20:28
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UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs 2021'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıyor.

Sky Sports'un haberine göre, İngiliz hükümetiyle görüşmeler yapan UEFA, finali Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verme kararı aldı. UEFA'nın aldığı kararı 24 saat içinde duyurmaya hazırlandığı kaydedildi.

Estadio do Dragao'da yapılacak finalde 11 bin seyircinin de tribünlere alınacağı bildirildi.

OYUNCULARA MUAFİYET YOK; KARANTİNA

Türkiye, İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktardı.

UEFA, bu durumun EURO2020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girdi.

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