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Spor

Leipzig ve Salzburg, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bu akşam oynanan iki maç ile devam etti. İşte detaylar...

AA5 Ekim 2022 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
Leipzig ve Salzburg, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı kaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftasına, 2 maçla devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. haftasında, E ve F gruplarında birer maç yapıldı.

Avusturya ekibi Salzburg, E Grubu'nda konuk ettiği Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i 71. dakikada Noah Okafor'un penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Bu galibiyetle Salzburg, 5 puana yükseldi. Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı.

F Grubu'nda Almanya'nın Leipzig takımı, sahasında İskoçya ekibi Celtic'i 3-1 mağlup etti. Leipzig'in gollerini 27. dakikada Christopher Nkunku, 64 ve 77. dakikalarda Andre Silva, konuk ekibin golünü ise 47. dakikada Jota kaydetti.

Leipzig'in 3 puana ulaştığı grupta Celtic, bir puanla son sırada yer aldı.

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