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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçları sonucu Zalgiris, Rakow, Sheriff, Maccabi Haifa, Hacken, BATE Borisov, Zrinjski ve Breidablik, 2. eleme turuna yükseldi.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım tur atladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarından 8'i tamamlandı.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Struga (Kuzey Makedonya) - Zalgiris (Litvanya): 1-2 (0-0)

Flora Tallinn (Estonya) - Rakow (Polonya): 0-3 (0-1)

Sheriff (Moldova) - Farul Constanta (Romanya): uzatmada 3-0 (0-1)

Maccabi Haifa (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 2-1 (4-0)

The New Saints (Galler) - Hacken (İsveç): 0-2 (1-3)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Urartu (Ermenistan): penaltılarda 4-3, uzatmada 2-3 (1-0)

BATE Borisov (Belarus) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (1-1)

Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda): 2-1 (1-0)

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