UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarından 8'i tamamlandı.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Struga (Kuzey Makedonya) - Zalgiris (Litvanya): 1-2 (0-0)
Flora Tallinn (Estonya) - Rakow (Polonya): 0-3 (0-1)
Sheriff (Moldova) - Farul Constanta (Romanya): uzatmada 3-0 (0-1)
Maccabi Haifa (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 2-1 (4-0)
The New Saints (Galler) - Hacken (İsveç): 0-2 (1-3)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Urartu (Ermenistan): penaltılarda 4-3, uzatmada 2-3 (1-0)
BATE Borisov (Belarus) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (1-1)
Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda): 2-1 (1-0)