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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Galatasaray bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını kaybetti.
 
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. hafta maçında Atletico Madrid ile Monaco karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Atletico Madrid oldu.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barcelona, rakibini 2-0 mağlup etti ve son 16 takım arasına adını yazdırdı.
 
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Tottenham ile Inter karşılaştı. Wembley'de oynanan maçta kazanan tek golle Tottenham oldu.
 
Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-1 mağlup eden Porto, Galatasaray'ın grubundan lider olarak çıkmayı garantiledi.
 
Şampiyonlar Ligi A grubunda Borussia Dortmund ile Club Brugge 0-0 berabere kaldı.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Paris Saint Germain, taraftarı önünde Liverpool'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maçta Paris Saint Germain, Liverpool'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
 
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Napoli, evinde Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etti.
 
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları:
 
Atletico Madrid 2-0 Monaco
Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray
Dortmund 0-0 Club Brugge
Porto 3-1 Schalke
Napoli 3-1 Kızılyıldız
PSG 2-1 Liverpool
PSV 1-2 Barcelona
Tottenham 1-0 Inter

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