UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! 3. eleme turu yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın TSİ 22,00'de Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarının TSİ programı şöyle:
Yarın:
21.00 Rakow (Polonya) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)
21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)
21.45 AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç)
22.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Galatasaray
22.00 Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)
9 Ağustos Çarşamba:
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Maccabi Haifa (İsrail)
21.45 Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)