14 Ağustos 2025 Perşembe
  • UEFA şaşırtmadı! Yine ''İsrail'' diyemediler
Spor

UEFA şaşırtmadı! Yine ''İsrail'' diyemediler

Filistinli futbolcu Suleiman al-Obeid, Gazze'de soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Oyuncu için sosyal medyadan taziye mesajı yayımlayan UEFA, saldırıyı gerçekleştiren İsrail'den bahsetmedi. Tepkiler çığ gibi büyürken, UEFA yeni bir skandala daha imza attı.

Haber Merkezi14 Ağustos 2025 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
UEFA şaşırtmadı! Yine ''İsrail'' diyemediler
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken, UEFA'nın İsrail'e yönelik iki yüzlü tavrı ise sürüyor. Son olarak dün gece oynanan Süper Kupa müsabakasında maç öncesi açılan pankartta İsrail'in adının bile geçmemesi büyük tepki çekti.

VEDA MESAJI DA OLAY OLMUŞTU

Daha önce katil İsrail'in saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinli futbolcu Suleiman al-Obeid için UEFA'nın yayımladığı taziye mesajı tepkilerin odağı olmuştu.

İsrail'in adını bile geçirmeyen UEFA'ya peş peşe tepkiler devam ederken, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah da konuya kayıtsız kalmadı. Salah, UEFA'ya sosyal medyadan tepki göstererek, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" paylaşımında bulundu.

UEFA YİNE "İSRAİL" DİYEMEDİ

Öte yandan UEFA'nın iki yüzlülüğünün ardı arkası kesilmezken, bir skandal da dün gece oynanan Süper Kupa maçında yaşandı. Karşılaşma öncesi yapılan törende UEFA, 'Çocukları öldürmeyi durdurun', 'Sivilleri öldürmeyi durdurun' yazan iki pankart açtı. Ayrıca madalya töreninde de iki Filistinli çocuk da yer aldı.

Ancak bu pankartlarda ve başka bir bölümde İsrail'in adını geçirmemesi bir kez daha tepkilere neden oldu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından hemen aksiyona geçerek Rusya'yı turnuvalardan men eden UEFA'nın, İsrail'e yönelik herhangi bir adım atmaması iki yüzlülük olarak yorumlandı.

