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Spor

UEFA son kararı o tarihte açıklayacak!

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla ilgili son kararları 27 Mayıs'ta verecek.

IHA29 Nisan 2020 Çarşamba 23:07 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 23:07
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UEFA, korona virüs salgını nedeni ile ertelen maçların son kararını 27 Mayıs’ta verecek. UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı yinelenirken, İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yeni bir tarihin kararlaştırılacağı da duyuruldu.

2021’de İngiltere’de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2022 Futsal Şampiyonası 19 Ocak-6 Şubat 2022 tarihlerinde Hollanda’da düzenlenecek. Haziran ayına kadar ise hiçbir hazırlık maçına izin verilmeyecek.

EURO 2020 Play-off ve Uluslar Ligi maç takvimi ise daha sonra açıklanacak.

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