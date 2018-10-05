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UEFA, Spartak Trnava'ya 1 maç saha kapatma cezası verdi

Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya gelen Spartak Trnava’ya UEFA tarafından ceza kesildi.

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Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya gelen Spartak Trnava’ya UEFA tarafından ceza kesildi.

Slovak ekibinin 20 Eylül’de Anderlecht ile oynadığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle kulübe saha kapatma ve para cezaları verildi. 

Taraftarlarının ırkçı tezahüratları, stattaki merdiven boşluklarının işgal edilmesi ve 5 ve daha fazla oyuncunun kart görmesi nedeniyle yaptırım uygulandı. Spartak Trnava, 25 Ekim’de Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşmayı seyircisiz oynayacak. Toplamda 82 bin euro ise para cezası ödenecek.

Kadınlar çembere alındı

Kırmızı-siyahlı taraftarlar konuk ekip destekçisi bir kadın taraftara saldırdı. Bu olayın ardından güvenlik güçleri kadınların olduğu grubu çembere aldı. Slovan Bratislava Teknik Direktörü Martin Sevela’nın ailesi de tribünde maçı takip edenler arasındaydı ve onlar da saldırılara hedef oldu.

Hastaneye kaldırdılar

Trnava taraftarları, teknik direktör Sevela’nın tribündeki oğlunu dövdüler. Başına darbeler alan talihsiz gencin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tedaviye alınan gencin durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

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