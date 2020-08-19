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Spor

UEFA, Süper Kupa'ya seyirci almaya hazırlanıyor

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan futbol maçları 2020 Süper Kupa Finali'le tekrar seyircili oynanabilir. UEFA, 'Süper Kupa'nın sınırlı seyirciyle oynanma ihtimali var' dedi.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:18 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:18
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2020 UEFA Süper Kupa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olabileceği açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 55 üye federasyonun genel sekreterleri, statların kademeli olarak taraftarlara açılması konusu başta olmak üzere, Kovid-19 sonrası Avrupa futbolunda yaşanan sorunları değerlendirmek için video konferans yoluyla toplandı.

Toplantıda, karşılaşmalara seyirci alınmasının ancak sıkı hijyen kuralları uygulanması şartıyla mümkün olabileceği vurgulandı.

Eylül başında gerçekleştirilecek milli karşılaşmaların, tribüne seyirci alınması için çok erken olduğu fakat Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 24 Eylül'de ev sahipliği yapacağı UEFA Süper Kupa müsabakasının, deneme amacıyla sınırlı sayıda taraftarla oynanabileceği ifade edildi.

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