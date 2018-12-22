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UEFA taviz vermiyor

SÜPER Lig’de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe’nin, devre arasında transfer yapabilmek için UEFA ile yaptığı 4 yıllık anlaşmayı bozma kararı alması başına iş açacak.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe’nin, devre arasında transfer yapabilmek için UEFA ile yaptığı 4 yıllık anlaşmayı bozma kararı alması başına iş açacak. Başkan Ali Koç, gelecek ay sonunda masaya oturacağı UEFA’ya 2019-2020’de bitecek olan anlaşmaya uymayacaklarını söyleyecek. UEFA bu durumlarda asla taviz vermiyor ve kadro kısıtlaması, transfer yasağı ile men cezası uyguluyor. Anlaşmayı bozarsa Fener, hem 5.5 milyon eurosunu UEFA’dan alamayacak, hem de en az 1+1 yıl men cezasına çarptırılacak.

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