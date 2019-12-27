27.12.2019 11:29 - Güncelleme: 27.12.2019 11:29

UEFA, Finansal Fair Play ile ilgili yapılandırma anlaşması yaptığı 17 kulüple ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. UEFA'nın raporunda yapılandırma anlaşması imzalanan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili de bilgilere yer verildi.

GALATASARAY ŞARTLARI YERİNE GETİRDİ

UEFA raporunda Galatasaray'ın 2017/18 ve 2018/2019 sezonlarında yapılan anlaşma şartlarına uyduğu belirtildi. Beşiktaş'ın geciken ödemeler nedeniyle 100 bin euro para cezası aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor için detaylı bilgiler verildi.

2017/18 ve 2018/19 sezonları için Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yapılandırma anlaşmasını ihlal ettikleri ifade edildi. UEFA her iki takım için duruşma aşamasının devam ettiğini vurguladı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR AÇIKLAMIŞTI

UEFA'nın açıkladığı raporda yer alan bilgiler Fenerbahçe ve Trabzonspor tarafından da geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Fenerbahçe, Temmuz ayında yaptığı açıklamada UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini ve 2020/21 ile 2021-22 sezonlarında UEFA kadrolarında 23 oyuncu sınırlandırılması olacağını duyurmuştu. Sarı lacivertliler pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu da bulunuyor. Aksi durumda Fenerbahçe önümüzdeki 2 sezon içerisinde yeni transferlerini UEFA kadrolarına dahil edemeyecek.

Trabzonspor da UEFA'nın açıkladığı finansal fair play raporunda yer alan bilgileri resmi olarak duyurmuştu. Bordo mavililer, UEFA'nın verdiği Avrupa gelirlerinin yüzde 50'sine el koyma kararını da CAS'a taşımıştı.

(Futbol Arena)