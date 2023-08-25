Bu sezon Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimiz, sergiledikleri performanslar ile ülke puanı sıralamasındaki yerimizi bir hayli yükseltti. Türkiye, mevcut sıralama içerisinde şu anda 10. olarak yer alıyor. Eğer sezonu bulunduğumuz sıra içerisinde noktalarsak, 2 sezon sonra şampiyon olacak takım, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Galatasaray'ın Molde deplasmanından 3-2 galip dönmesi ve alınan skorlar ise hem yerimizi sağlamlaştırdı hem de yükselme şansımızı artırdı.

İSKOÇLAR AĞIR YARALI

Konferans Ligi Play-Off turunda sıralamada bir üst sıramızda yer alan İskoçya'dan Hibernian, Aston Villa'yı evinde ağırladı. İngiliz temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılınca İskoçya da sıralamada ağır yara aldı. Galatasaray, Molde'yi devirince İskoçlar'a bir adım daha yaklaşmış olduk.

ICARDİ, GALATASARAY'A HAYAT VERDİ

Cim Bom, Molde karşısında maça kötü başladı. Ev sahibi etkili ataklarla bunalttı, 8'de Ellingsen ilk kornerde golü attı. Aslan, 15. dakikadan sonra kendine geldi. 25'te Oliveira'nın frikik vuruşunda barajdan seken top ağlarla buluştu. 29'da Icardi yine jeneriklik bir gole imza attı. Galatasaray, 2-1'den sonra Mertens'le çok net bir fırsatı harcadı, ardından Yunus'un harika golü VAR'dan döndü. İkinci yarıda Molde yine akın akın geldi. 56'da skor 2-2 oldu. Norveç ekibi birçok pozisyona girdi, Muslera devleşti. 90+3'te Icardi bu kez asisti yaptı, Midtsjo, 3-2'lik zaferi getirdi.

FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜLÜ GECE!

Kadıköy'de büyülü bir gece geride kaldı. Muhteşem tribünler, harika oyun, farklı zafer... İsmail Kartal ve ekibi Fenerbahçe taraftarı ne istiyorsa onu yaşattı, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Üstelik, Avrupa'daki 100. galibiyet ile zafer taçlandı. Konferans Ligi Play-Off'unun ikinci Twente maçı, Fener için artık sadece bir formalite!

GOL DÜELLOSUNDAN BEŞİKTAŞ ÇIKTI

Beşiktaş, Luce'nin Dinamo Kiev'ine Bükreş'te meydan okudu. Ukrayna ekibi ile adeta düelloya tutuşan Beşiktaş, son sözü söyleyen taraftı. 90+4'te Bakhtiyor Zaynutdinov'un golüyle rakibini 3-2 deviren Şenol Güneş'in ekibi, sahadan istediğini alan taraf oldu. İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj da umut da inanç da Kartal'da..

ADANA DEMİRSPOR UZATMALARDA YIKILDI

Adana Demirspor, Genk karşısında müthiş mücadele etti, 47'de Emre Akbaba ile öne geçti. Fakat 71'de Arokodare, 90+3'te Munoz'un golleriyle 2-1 mağlup oldu. Temsilcimiz gelecek hafta evinde Belçika temsilcisini devirip, Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.

ALINACAK SONUÇLAR ÇOK KRİTİK

Avrupa'da haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde bin bonus puanı daha alacak. Fenerbahçe'nin Twente, Beşiktaş'ın da Dinamo-Kiev galibiyetleri kritik puanları hanemize yazdırmamıza sebep olurken tek fireyi Genk deplasmanında verdik. Rövanş maçlarından çıkacak sonuçlar da hayati derecede önem taşıyor.

SALI GÜNÜ 9. SIRAYA ÇIKABİLİRİZ

Türkiye, Galatasaray'ın Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde ülke sıralamasında İskoçya'yı geçerek 9. basamağa çıkacak.

Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri:

Bu sezon Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimiz Play-Off turuna kalmayı başardı.

Galatasaray - Molde / Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu

Fenerbahçe - Twente / Konferans Ligi Play-Off Turu

Beşiktaş - Dinamo Kiev / Konferans Ligi Play-Off Turu

Adana Demirspor - Genk / Konferans Ligi Play-Off Turu

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1- İngiltere: 89.053

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.624

5- Hollanda: 54.000

6- Fransa: 52.247

7- Portekiz: 47.482

8- Belçika: 36.900

9- İskoçya: 31.650

10- TÜRKİYE: 30.850

11- Avusturya: 29.900

12- İsviçre: 28.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Norveç: 26.250

15- İsrail: 25.500

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

ELEMELERDEKİ PUANLAMA SİSTEMİ

Elemelerde takip edilen puanlama oldukça basit bir yapıya sahiptir:

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Elemeler, turnuvaya katılımın ilk aşamalarıdır ve bu aşamada alınan puanlar, gruplara katılım için oldukça önemlidir.

GRUPLAR VE SONRASINDAKİ PUANLAMA

Grup aşaması ve sonrasında ise puanlama şu şekildedir:

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Bu aşamada, takımların elde ettiği puanlar sonraki turlara katılım için belirleyici olacaktır. Ancak, penaltı atışlarıyla tur geçmenin herhangi bir puan etkisi yoktur. Bu nedenle, 120 dakika sonucu esas alınır.

BONUS PUANLAMA SİSTEMİ

Aşağıda yer alan tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar, ülke katsayısı için de geçerli hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, elenme puanları ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ne katılım puanlarının bu bonus puanlarda dikkate alınmamış olmasıdır.

KATILAN TAKIM SAYISINA BÖLÜNEREK ÜLKE PUANI ORTAYA ÇIKAR

Ülke takımlarının yukarıda belirtilen kriterlere göre aldığı tüm puanlar toplanır. Ardından bu puanlar, ilgili ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar.

Her yıl, bu puanlama sistemi takip edilerek, takımların ve ülkelerin UEFA turnuvalarındaki performansı değerlendirilir.

TÜRKİYE AVRUPA'YA KAÇ TAKIM GÖNDERECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonla alakalı Türk takımlarının Avrupa kupalarına katılım sayılarıyla alakalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. 2024-2025 sezonunda ülkemizin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

'UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir.

Trendyol Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 12. Maddesi uyarınca bu konu hakkında kulüplere gönderilen bilgilendirme yazısı, UEFA Kupalarına katılım tablosu ve katılım prosedürleri aşağıda yer almaktadır.'

2024-2025 Sezonunda UEFA Kulüpler Arası Müsabakalara katılım aşağıdaki şekilde olacaktır:

Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

1) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa;

a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

2) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

3) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

4) Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

5) UEFA'nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.

6) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA'nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olma.