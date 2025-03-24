UEFA Uluslar A Ligi'nin yeni takımları belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu.

Ligde play-off turu sonucunda Türkiye ve Yunanistan, A Ligi'ne yükselirken Macaristan ve İskoçya, B Ligi'ne düştü.

Play-off'un ilk ayağında Yunanistan'ı deplasmanda 1-0'la geçen İskoçya, Hampden Park'ta 3-0 yenilerek B Ligi'ne düşmekten kurtulamadı.

A Milli Futbol Takımı, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı Puskas Arena'da oynanan maçta da 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi.

Belçika, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek A Ligi'nde kalırken, Sırbistan ise 1-1'in rövanşında sahasında Avusturya'yı 2-0'lık skorla geçerek A Ligi'nde kaldı.

Oynanan play-off'lar sonucunda Türkiye, Belçika, Yunanistan ve Sırbistan, A Ligi'nde yer alan ülkeler oldu.

A Ligi'nde gruplarını ilk iki içinde tamamlayan Fransa, Almanya, Hırvatistan, Portekiz, İspanya, Danimarka İtalya, Hollanda yeni dönemde de A Ligi'nde yoluna devam edecek.

İngiltere, Çekya, Norveç ve Galler de B Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak üst grupta yer alma hakkı kazanmıştı.

