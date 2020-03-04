04 Mart 2020 Çarşamba 09:23 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 09:23

UEFA Uluslar Ligi 2020 rakiplerimiz kimler? UEFA Uluslar Ligi nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Geçen sezon ilk kez uygulamaya konulan ve hazırlık maçlarının yerini alan UEFA Uluslar Ligi’nde 2020-21 sezonunun kura çekimi, Hollanda’nın Amsterdam kentinde yapıldı. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, kuraya B Ligi’nde üçüncü torbadan girdi. A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup’ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. UEFA Uluslar Ligi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

UEFA ULUSLAR LİGİ 2020 RAKİPLERİMİZ KİMLER?

B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girdi. Milliler, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılması planlanan uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başladı ve şampiyon Haziran 2019'da belli oldu. Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, Uluslar Lig’inin ilk şampiyonu oldu.

2020 ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN?

1’inci Maç Günü: 3-5 Eylül 2020

2’nci Maç Günü: 6-8 Eylül 2020

3’üncü Maç Günü: 8-10 Ekim 2020

4’üncü maç Günü: 11-13 Ekim 2020

5’inci Maç Günü: 12-14 Kasım 2020

6’ncı Maç Günü: 15-17 Kasım 2020

Finaller: 2-3-6 Haziran 2021

Play-offlar: 24-25-28-29 Mart 2022